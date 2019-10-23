Греческий митрополит считает, что за церковным кризисом стоит политика

Политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, создавая кризисы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас).

Комментарий владыки опубликован на греческом сайте enimerosi.com.

«Я не знаю, оказывалось ли на Архиепископа Иеронима давление и как на него оказывалось давление. Однако, я думаю, что, должно быть, было какое-то серьезное вмешательство Вселенского Патриарха Варфоломея», — подчеркнул митрополит Нектарий.

По мнению архиерея Элладской Церкви, за возникшим в Православии кризисом стоит большая политика, а церковные раздоры и разногласия вместе с геополитическими перестановками представляют большую опасность для Греции.

«Всегда в истории за церковным кризисом следовала политика. К сожалению, политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, и, создавая кризисы среди нас, они имеют возможность вывести кризисы на другие уровни», — отметил владыка Нектарий.

Он также обратил внимание на то, что ни одна другая Поместная Православная Церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Элладской Церкви заявил, что поминание Епифания привело к серьезным потрясениям.