В УПЦ рассказали, почему процесс переходов храмов в ПЦУ резко сократился

Статистика по массовым переходам общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ не имеет ничего общего с реальными цифрами и напоминает выполнение плана в духе советских времен. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Интервью с владыкой опубликовано на сайте «Сегодня».

«Когда процесс переходов происходил массово — в связи с тем, что определенные структуры в местных органах власти инициировали такие переходы, оказывали давление либо всячески стимулировали парафии. Но когда сменилась политическая ситуация, мы видим, что таких собраний и переходов уже практически нет», — отметил митрополит Климент.

Владыка подчеркнул, что прекращение переходов общин УПЦ в ПЦУ связано с искусственностью и незаконностью и проходило при прямом участии представителей местных органов власти.

«Зафиксировано несколько случаев, когда парафии, которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области», — рассказал архиерей УПЦ.

Митрополит Климент подчеркнул, что озвученная СМИ цифра про 500 парафий, которые перешли из УПЦ в ПЦУ, является абсолютным фейком.

По словам владыки, «мы имеем дело с банальными приписками в духе советских времен. Когда «сверху» спускали план, а чиновники на местах, не имея возможности его выполнить, просто «рисовали цифры».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ объяснили, можно ли посещать храмы Элладской Церкви и участвовать в таинствах.