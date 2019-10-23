Полиция нашла младенца, похищенного из рук матери под Киевом

Похищенный в Коцюбинском Киевской области младенец найден целым и невредимым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция Киевской области на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, сначала патрульная полиция нашла автомобиль, на котором якобы сбежала неизвестная злоумышленница. А впоследствии установила ее личность и задержала в ходе оперативно-розыскных действий на Софиевской Борщаговке.

При этом правоохранители пока не озвучили причину похищения. Следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.