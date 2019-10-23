Кличко назвал точную дату, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Подключение жилых домов к системе централизованного отопления в Киеве начнется уже в эту пятницу, 25 октября. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Киев FM» сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

«Следующая неделя будет уже холодной», — объяснил мэр, отметив, что запуск системы централизованного отопления продлится десять дней.

Как сообщает «Новое время», Кличко также заверил, что на сегодняшний день Киев полностью готов к началу отопительного сезона.

«В частности, коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ уже заменило более 80 км изношенных теплосетей. Работы дальше продолжаются», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», подача отопления в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы Киева началось еще 30 сентября.