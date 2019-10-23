Митрополит Антоний рассказал, какими качествами должен обладать руководитель

Руководитель — это человек, который, в первую очередь, берет ответственность за других людей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий владыки опубликован на сайте kp.ua.

«Как известно, полководцами не рождаются, а становятся. И это становление строится на послушании. Умение подчиняться, слушаться с годами и опытом трансформируется в умение руководить и управлять. Самые умелые и талантливые руководители — это всегда люди, научившиеся в прошлом послушанию.

Все эти правила актуальны и для духовной жизни: человек не сможет вести людей, если в свое время не научился быть ведомым», — рассказал митрополит.

Владыка Антоний сообщили, какими качествами должен обладать лидер.

«Современные педагогические установки пытаются противоречить многовековой мудрости и ищут альтернативные пути обучения лидерству. Они строятся порой на безнравственных и жестоких по отношению к людям принципах: идти по головам, добиваться цели любой ценой, быть безжалостным и циничным. Однако все эти качества не имеют отношения к настоящему лидеру.

Руководитель не игнорирует, не отворачивается, не делает вид, что не замечает проблем другого. Быть руководителем — удел далеко не каждого. Поэтому и удивительно наличие огромного количества различных мастер-классов по лидерству, внедрение их в школьные программы», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что очень важно в жизни найти свое место.

«Кому-то нужно быть лидером, вести людей, а у кого-то талант исполнителя. И если такой человек будет пытаться занять не свое место, он никогда не будет ощущать удовлетворение от работы, не будет гармонии и мира в душе.

Послушание — это универсальное средство от разных духовных и житейских проблем. Сколько бы конфликтов не произошло в семье, на работе, если бы люди умели слушаться и смиряться. Банальные семейные ссоры возникают обычно на этой почве. И как спасительно действует послушание в таких ситуациях: смиренный всегда будет вознагражден, любой конфликт можно остановить смирением. Но для этого нужно иметь любящее сердце. Отсутствие смирения и послушания говорит об отсутствии любви. А это уже страшный диагноз», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, что побуждает человека уходить в монашество.