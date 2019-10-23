Под Киевом среди бела дня злоумышленники похитили из рук матери 3-месячного младенца

Неизвестные злоумышленники похитили младенца в пос. Коцюбинское на Киевщине. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, мать ребенка показала, что а улице познакомилась с людьми, которые представились волонтерами и предложили ей обменять детские вещи. После того, как потерпевшая дала подержать ребенка злоумышленнице, она схватила 3-месячного мальчика и скрылась на легковушке серебристого цвета.

Утверждается, что похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы.

В этой связи полиция объявила в области план-перехват и просит всех, кому известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефону 102.

В то же время, по данным волонтера Жени Михайленко, злоумышленница получила контакты матери в специальной группе для помощи матерям в Viber. Похищение произошло, когда она пошла на почту, ненадолго оставив ребенка неизвестной женщине.

Ее приметы: на вид 25 лет, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные, приехала на серебристом «Ланосе».

Она также опубликовала фото малыша, указав, что он был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.

В свою очередь, сообщество «Киев оперативный» в Facebook опубликовало фото «Ланоса», на котором могло быть совершено преступление. На нем можно видеть в том числе и государственный регистрационный номер 682-68 КЕ.

В комментариях опубликовано еще одно фото автомобиля, на котором можно увидеть женщину, которая сидит на пассажирском сиденье c чем-то, похожим на слинг, в котором, возможно, находится ребенок.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

29 мая того же года в Киеве из детского садика № 385 бывший муж похитил у матери ребенка.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.