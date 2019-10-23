Ученые разнесли популярную диету в пух и прах

Специалисты из Института биологии старения общества Макса Планка (Германия) опровергли пользу популярной диеты. Как выяснили журналисты «Фразы», это касается пожилых людей.

Как пишет издание MedicalXpress, ученые заявили, что отказ от употребления углеводов в пожилом возрасте не оказывает никаких полезных воздействий на организм.

Эксперимент традиционно провели на мышах. Молодых и старых грызунов кормили без углеводов в рационе. Исследователи узнали, что «мыши, которым после полового созревания давали на 40% меньше пищи, были здоровее в пожилом возрасте».

Ученые говорят о том, что «однако же если сокращение калорий происходил у старых мышей, их продолжительность жизни не менялась».

Поэтому, говорят они, отказываться от углеводом в пожилом возрасте нет смысла.

Как писала «Фраза», ученые выявили удивительное свойство известной диеты.