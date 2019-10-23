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Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься

Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься

Несколько дней подряд в Киеве и области можно наблюдать густой смог. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодняшний день не стал исключением.

В частности, как передает корреспондент «Фразы», очень густой туман с едким запахом можно было видеть в районе Южного моста.

Как объяснил эколог Александр Соколенко в комментарии «24 каналу», карта уровня содержания угарного газа в воздухе, которая в последнее время активно распространяется в соцсетях, вполне может соответствовать действительности, однако «зависит от ряда показателей, таких как время суток, погодные условия, скорость ветра и тому подобное».

По мнению эксперта, когда мы говорим о ситуации в Украине, то фактически каждый год — весной и осенью — происходит одно и то же. Речь идет о массовых случаях сжигания травы и растительных остатков (опавшие листья, овощи и тому подобное). «В небольших городах и селах сегодня продолжается вот массовое сжигание листьев — и коммунальными службами, и людьми, которые имеют приусадебные участки. За городом фактически везде просто стоит дымовая завеса, потому что на каждом третьем огороде что-то горит. Хоть это и запрещено», — объясняет эксперт.

Ухудшает ситуацию и то, что сегодня над центральной Украиной туманная погода, поэтому опавшие листья и остатки растений плохо горят, и, как следствие, выделяется много дыма. «Способствует» увеличению количества таких костров и отсутствие осадков: сейчас сухо, поэтому люди активно сжигают остатки растений.

Информацию о смоге подтверждает также РБК-Украина. «Туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков, усиленных повышенной концентрацией частиц пыли и выбросов авто. И этот туман может негативно сказываться на здоровье людей», — пишет издание.

При этом подчеркивается, что больше всего от тумана в Киеве (а именно от переизбытка влаги) могут страдать люди, у которых есть заболевания дыхательной системы. Хотя некоторые специалисты наоборот советуют чаще проводить время на улице во время тумана, например, астматикам. Прогулка по в:лажному воздуху будет крайне полезна для них. Но для этого лучше выбраться на природу — подальше от городского смога.

В свою очередь, Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН Украины советует во время смога:

— поменьше находиться на открытом воздухе, особенно утром;

— закрывать окна, а при проветривании завешивать их влажной тканью;

— использовать дома и на рабочих местах системы кондиционирования и очищения воздуха;

— чаще делать влажную уборку;

— при усилении запаха дыма надевать влажные маски;

— чаще промывать нос и горло чистой водой, принимать душ; пить больше воды и включить в рацион больше овощей и фруктов.

При этом крайне не рекомендуется пить кофе. По словам врача-диетолога Бориса Скачко, «кофеин усиливает активность мозга, а это — потребление кислорода, что нехорошо, когда легкие и так стали слабее». «Кстати, не стоит стимулировать себя и зеленым чаем. В нем кофеина больше, чем в кофе, в 11 раз», — добавил эксперт.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой и начале этой недели в Киеве были зафиксированы максимальные отметки загрязнения моноксидом углерода, сравнимые с худшими районами планеты по этому показателю, такими как промышленные регионы Китая и Нью-Йоркская агломерация.

Однако официальные власти столицы и государства информацию о наличии каких-либо аномальных загрязнений отрицают.

Напомним, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в ближайшие 45 лет из-за загрязнения воздуха более 200 млн людей умрут преждевременно.

По данным ученых, загрязненный воздух может стать причиной диабета и онкологией полости рта.

Тэги: Киев, здоровье, воздух, экология, смог, новости Украины

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