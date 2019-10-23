Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США

В Вашингтоне сегодня глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) встретится с госсекретарем США Майклом Помпео. Как выяснили журналисты «Фразы», встреча пройдет в закрытом для прессы формате.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

«09.30 (16.30 по киевскому времени). Госсекретарь Помпео встречается с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартамент» — отмечается в документе.

В американском дипведомстве сообщили, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме.

Во вторник состоялась встреча Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополитом Иларионом.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Афон вместе с Варфоломеем прибыли 5 архиереев ПЦУ.