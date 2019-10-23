«Золотого мальчика» профессионального бокса обвинили в жестоком изнасиловании

Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в сексуальном насилии. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, иск был подан в суд Калифорни со стороны девушки, с которой он состоял в отношениях.

Как сообщает ESPN, с медсестрой, которой на момент предполагаемого нападения было 29 лет, с Де Ла Хойей она познакомилась в конце 2016 года. Спустя какое-то время они вступили в сексуальные отношения по обоюдному согласию.

Однако где-то 12 ноября 2017 года Де Ла Хойя пригласил ее посмотреть новый дом, который он приобрел в Пасадене, после чего стал приставать. Когда же она отказалась вступить в сексуальную связь с бойцом, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал агрессивным и несмотря на неоднократные просьбы прекратить, жестоко изнасиловал свою любовницу.

По данным издания, в материалах следствия утверждается, что девушка испытывала боль и кричала, на что ла Хойя лишь смеялся и предлагал ей выпить.

В конечном итоге, она ушла, но вскоре «почувствовала сильную боль» и обратилась за медицинской помощью в учреждение неотложной помощи. Позже ей был поставлен диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, которым она страдает до сих пор.

Сам боксер все обвинения отвергает.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года 20-летняя девушка обвинила известного ирландского мастера единоборств Конора МакГрегора в изнасиловании.

Оскар Де Ла Хойя — американский боксер-профессионал и промоутер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Получил прозвище «Золотой мальчик». Продажа одних лишь прав на телетрансляцию боев с его участием принесла около $696 млн.