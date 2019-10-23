В Гидрометцентре рассказали украинцам, какой будет грядущая зима

Украинцам рассказали, какой будет погода будущей зимой. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

Как цитирует синоптика издание «Сегодня», зима обещает быть достаточно теплой.

Он сообщил, что уже с начала следующей недели днем по стране похолодает до 5-10 градусов. Ночью возможны заморозки.

Температура воздуха будет постепенно снижаться в начале ноября.

Специалист добавил, что, «учитывая климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно повышается». Нынешний год не станет исключением. Эксперт сказал, что «сильные похолодания зимой если и будут, то краткосрочные».

Как писала «Фраза», в ближайший уик-энд в Украине похолодает.