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Макгрегор в Киеве рассказал о любви к котлетам по-киевски и пошутил о Зеленском

Макгрегор в Киеве рассказал о любви к котлетам по-киевски и пошутил о Зеленском

Известный ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался в любви к котлетам по-киевски. Как выяснили журналисты «Фразы», их ему готовит его девушка.

«Та, которую моя девушка готовит. Это котлеты по-киевски. Она их готовит. Это же ваше? Оно с советского времени пошло, да? Вот это мое любимое», — заявил спортсмен, отвечая на вопрос о любимой еде на пресс-конференции в Киеве 22 октября.

Как сообщает «Спорт-экспресс», Макгрегор также признал украинского боксера Василия Ломаченко «первым в мире не зависимо от веса». «Я бы с ним подрался по правилам ММА. Я же с Флойдом в боксе дрался. Я верю, что пришло ему время попробовать в ММА», — заявил боец, добавив, что также с интересом наблюдает за карьерой Александра Усика.

В то же время говоря о президенте Украины Владимире Зеленском Макгрегор пошутил: «Раньше мы смеялись над комедиантами и слушали политиков, а теперь слушаем комедиантов, и смеемся над политиками».

Отметим, что в Киев эпатажный экс-чемпион приехал перед визитом в Москву, где 24 октября даст пресс-конференцию, посвященную возможному матчу-реваншу с Хабибом Нурмагомедовым.

Впрочем, некоторые СМИ считают, что настоящей целью визита Макгрегора является реклама своего виски.

Как сообщала «Фраза», 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) американский боксер Флойд Мэйуэзер одержал победу над борцом ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, который ради этого поединка временно перешел в бокс. Известно, что за этот бой Мэйуэзер заработал как минимум $100 млн.

Таким образом, он побил рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд и после этого объявил о завершении карьеры.

7 октября 2018 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 состоялся бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Победный для россиянина поединок закончился грандиозным скандалом, в результате которого Атлетическая комиссия штата Невада до окончания расследования дела о беспорядках заморозила гонорар Хабиба за этот поединок.

После этого, как сообщили СМИ, россиянин бросил вызов Мейвезеру. «Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

В ответ Мейвезер обратился к крупным телекомпаниям: «CBS, Showtime и MGM Grand, открывайте чековые книжки. Посмотрите на Хабиба, бросающего мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим».

На это Нурмагомедов ответил, что не может встречаться в Лас-Вегасе из-за решения Атлетической комиссии Невады.

Напомним, 26 марта 2019 года Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, пожелав коллегам успехов без него.

Однако уже спустя неделю намекнул, что готов вернуться в октагон.

Тэги: Киев, бокс, спорт, Василий Ломаченко, Александр Усик, курьезы, ММА, новости Украины, Коннор Макгрегор

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