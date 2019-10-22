Лига чемпионов: «Шахтер» в Харькове не сумел обыграть загребское «Динамо»

Сегодня, 22 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Харькове принимал загребское «Динамо».

Хозяева поля начали игру очень активно и уже на 16-й минуте Коноплянка, воспользовавшись передачей Марлоса, открыл счет.

Но всего через десять минут гости отыгрались: после прострела с левого фланга Ольмо опередил Кривцова и Пятова и с линии вратарской отправил мяч в сетку.

Второй тайм активнее начали хорваты и уже на 50-й минуте могли выходить вперед. Оршич, пробежав полполя, мощно пробил в штангу, а с добиванием Ольмо справился Пятов. И все же спустя всего восемь минут гости таки вышли вперед. После розыгрыша углового Пятов непонятно зачем грубо сыграл в своей штрафной против соперника, и судья незамедлительно указал на «точку» - Оршич был точен.

Футболисты «Шахтера» не опустили руки и большими силами пошли вперед, сумев отыграться на 75-й минуте – точным ударом после красивой комбинации отличился Додо. Но до финального свистка счет на табло не изменился – боевая ничья 2:2.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом туре «Шахтер» в Харькове проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3, а во втором на выезде обыграл итальянскую «Аталанту» со счетом 2:1.