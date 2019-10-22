Ученые объяснили, почему почему раковые опухоли не поддаются лечению

Международная группа ученых выявила механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Как выяснили журналисты «Фразы», онко-клетки содержат в себе «чудо-молекулу», которая препятствует процессу окисления.

Как пишет MedicalXpress, специалисты изучили устойчивость раковых клеток к т. н. ферроптозу ‒ процессу, при котором они гибнут из-за окисления липидов в составе мембраны.

Как известно, многие формы рака со временем могут выработать механизмы для блокирования ферроптоза и становятся невосприимчивыми к лечению.

Это происходит из-за того, что фермент глутатионперксидаза-4 (GPX4) действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов. Но часто, несмотря на препараты, блокирующие действие GPX4, лечение не приносит эффекта.

Исследователи выявили новое соединение, блокирующее ферроптоз, ‒ молекулу FSP1, которая спасает раковые клетки от окисления. Функционирование этой молекулы обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).

Ученые пришли к выводу, что для прекращения антиоксидантного действия нужен препарат, подавляющий действие NMT. Это позволит лечить формы рака, сложно поддающиеся терапии.

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