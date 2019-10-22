Экс-президент США угодил в больницу с переломом таза

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом костей таза. Как выяснили журналисты «Фразы», 95-летний пенсионер потерял равновесие и неудачно упал в собственном доме.

Как передает АР, это уже третий раз, когда Картер «навернулся» за последние месяцы. Весной он перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

Сейчас же он пребывает в хорошем настроении и ждет возвращения домой.

По словам врачей, перелом у него «незначительный».

Как писала «Фраза», Джим Картер прибыл в КНДР поговорить о ядерной проблеме.

Ранее самого пожилого из живущих президентов США, страдающего болезнью Паркинсона, обвинили в сексуальных домогательствах.