Под Киевом суровый кавказец воткнул мужчине нож в шею

В городке Буча Киево-Святошинского района произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там «лицо кавказской национальности» набросился с ножом на своего собутыльника.

Как передает пресс-служба областной полиции, во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 35-летний гражданин Грузии схватил нож и ударил своего «оппонента» в шею.

К счастью, потерпевший остался жив и в настоящий момент пребывает в лечебном учреждении.

В свою очередь, злоумышленник, осознав что натворил, пытался скрыться из города, однако был задержан на ж/д вокзале.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За покушение на убийство грузину грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке.

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