Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом суровый кавказец воткнул мужчине нож в шею

Под Киевом суровый кавказец воткнул мужчине нож в шею

В городке Буча Киево-Святошинского района произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там «лицо кавказской национальности» набросился с ножом на своего собутыльника.

Как передает пресс-служба областной полиции, во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 35-летний гражданин Грузии схватил нож и ударил своего «оппонента» в шею.

К счастью, потерпевший остался жив и в настоящий момент пребывает в лечебном учреждении.

В свою очередь, злоумышленник, осознав что натворил, пытался скрыться из города, однако был задержан на ж/д вокзале.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За покушение на убийство грузину грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке.

Ранее в Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку.

Тэги: общество, конфликт, ножевые ранения, криминал, Буча, Киевская область, пьянство, новости Украины, кавказцы

Комментарии

Статьи

21.10.19 10:15

Реформа прокуратуры: изменения и риски для Украины

Автор: Людмила Кабанец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
22.10.19 09:35

Я хороший, мне можно

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Кадровый вопрос Зеленского: под кем шатается кресло
22.10.19 17:17

Кадровый вопрос Зеленского: под кем шатается кресло

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 22 октября 2019 года

Главные новости за 22 октября 2019 года
22.10.19 19:00
347
Последние новости
22.10.19 20:13

Под Киевом суровый кавказец воткнул мужчине нож в шею
22.10.19 19:51

Суд признал недостоверной информацию «Стоп коррупции ТВ» о деятельности «Нибулона»
22.10.19 19:42

Владельца фуд-маркета, в котором Зеленский проводил пресс-марафон, уже взяли под домашний арест
22.10.19 19:00

Главные новости за 22 октября 2019 года
22.10.19 18:12

Митрополит Онуфрий рассказал об эпохе возрождения Киевских духовных школ
22.10.19 17:52

В УПЦ отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ
22.10.19 17:10

В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
Фото и Видео
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы
В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
Молодая девушка из Индонезии установила уникальный рекорд ловкости и скорости
Молодая девушка из Индонезии установила уникальный рекорд ловкости и скорости
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
В одной из африканских стран начался мор слонов
В одной из африканских стран начался мор слонов
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.