Суд признал недостоверной информацию «Стоп коррупции ТВ» о деятельности «Нибулона»

В течение полугода представителями информационного портала «Стопкор» и Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Информационное агенство* «СтопкорТВ» велась циничная заказная информационная война против отечественного инвестора и лидера украинского рынка зерна — компании «Нибулон». Не гнушаясь ничем и применяя грязные методы борьбы они оказывали целенаправленное давление на предприятие. Чуть больше года понадобилось компании «Нибулон» для того, чтобы доказать неправомерность действий этих псевдожурналистов в суде.

Как пишут «Украинские новости», об этом сообщила пресс-служба компании.

Эта клевета начала распространяться в июне 2018 года, когда в эфире «5 канала» вышла программа «Стоп коррупции»: «Кредитные тайны «Нибулона», а вслед за ней — ряд аналогичных публикаций, которые были производными от вышеуказанной программы и предназначены для создания более широкого резонанса вокруг этой ложной ин. О заказном характере обнародованного сюжета свидетельствовало использования в нем ложной тенденциозной и непроверенной выборочной информации с искажением фактов и домыслами, элементами шантажа и обмана, которая уже неоднократно публично опровергалась компанией «Нибулон» на протяжении нескольких лет.

Речь идет о сфабрикованных заявления заказного характера этого псевдорасследования о том, что ООО СП «Нибулон» якобы приватизировало часть порта и судоремонтный завод; имеет многочисленные структуры в оффшорных зонах и элеваторы за рубежом; занижает закупочные цены на зерно на внутреннем рынке зерна в Украине и внедряет схемы экспорта зерна, которые позволяют ему скрывать от налогообложения реальные доходы, выводя их за пределы Украины; продает украинское зерно в оффшор; о финансовой несостоятельности компании выполнить свои обязательства перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), о наличии значительной просроченной задолженности перед этим банком; об уклонении от уплаты портовых и речных сборов; о препятствовании процесса урегулирования на законодательном уровне сферы перевозок грузов водным транспортом, в том числе по рекам Украины; о недобросовестном хозяйствовании и неплатежеспособности, что является предметом информации иностранных СМИ, в том числе одного из самых популярных изданий The New York Times; об уклонении генерального директора от диалога с журналистами ООО «Информационное агенство «Стоп коррупции ТВ» и о его проживания в Швейцарии.

Справедливо заметим, что большинство СМИ отказались от распространения этого сфабрикованного и ложной информации с учетом ее откровенно заказной характер. Большинство, но не все... Одни из таких — николаевский веб-сайт «НикВести», которым эта информация была распространена, несмотря на уже размещено в то время на нашей странице детальное доказательство несоответствия действительным обстоятельствам всех искаженных в этой программе фактов.

Для того, чтобы защитить честь и деловую репутацию компании, мы обратились в суд. Но бороться с «антикоррупционерами» оказалось не так просто. В суде ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» не были таким же смелым, как в СМИ, в том числе в Интернете и на телевидении, и всячески избегали ответственности, утверждая, что они не занимались изложением о «Нибулоне» в Интернете или где-либо никаких ложных фактов, которые нанесли бы ущерб деловой репутации компании, не обладают никакой информацией, изложенной в исковом заявлении, и не имеют никакого отношения к оспариваемых «Нибулоном» сведениям, распространенным в видеосюжете «Кредитные тайны «Нибулона».

Таким путем ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» пыталось избежать объективных обвинений в распространении недостоверных негативных сведений об ООО СП «Нибулон» и необъективном освещении информации. Такая «линия защиты» красноречиво свидетельствует о том, что они сами открещиваются от своего журналистского продукта — видеосюжета «Кредитные тайны «Нибулона» и отказываются комментировать любые факты своих нарушений. К тому же представители ООО «Информационное агенство „СтопкорТВ“ ни разу не прибыли на многочисленные судебные заседания. Следует добавить также, что сначала представители „Нибулона“ даже не смогли найти работников ООО» Информационное агенство «СтопкорТВ» по указанным юридическим адресам, чтобы вручить адвокатские запросы. Очень похоже, что это информационное агентство — организация-фантом и авантюристы.

Отказываясь от своих слов в суде, параллельно ООО ИА «Стоп коррупции ТВ» продолжали вести свою грязную информационную войну, терроризируя работников и руководство нашей компании. Лили грязь и прятались в тень, отказываясь в суде от своей причастности ко всем этим сделкам. В сентябре 2018 года представителями ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» был осуществлен ряд провокаций в одном из подразделений компании — филиала ГП «Лидиевское» (Николаевская область), в ответ на наши работники вынуждены были обратиться в правоохр. Следующий эпизод — 16 октября 2018 на странице «Стопкор» был опубликован очередной клеветнический материал под заголовком «Выживание конкурентов и подкуп судей: новая коррупционная история «Нибулона». Несмотря на то, что в этой публикации они незаконно разгласили сведения, составляющие тайну досудебного расследования, и совершили, таким образом, уголовное правонарушение, 17 октября 2018 года в Генеральную прокуратуру Украины было подано уведомление о совершении уголовного преступления (в порядке ст. 214 Уголовно процессуального кодекса Украины) с просьбой начать досудебное расследование уголовного производства.

Доказав свою правоту в первой инстанции (Решение хозяйственного суда Николаевской области от 05.06.2019), где информация, тождественная распространенной ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» в видеосюжете «Кредитные тайны «Нибулона», была признана недостоверной, негативной и вредящей деловой репутации компании «Нибулон», ООО «НикВести Продакшн» было обязано в течение 3 дней со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть эту информацию на главной странице веб-сайта «НикВести».

На этом «Нибулон» не остановился и окончательно доказал правоту уже во второй судебной инстанции: постановлением от 6 сентября 2019 года Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования общества в полном объеме, в частности признал недостоверной отрицательной и унижающей деловую репутацию ООО СП «Нибулон» информацию, распространенную в июне 2018 года в видеосюжете под названием «Кредитные тайны «Нибулона» в составе интернет-публикации под заголовком «5 канал показал, как „Нибулон“ Вадатурского зарабатывает на кредитных схемах», и запретил ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» и ЧП «НикВести Продакшн» распространять эту информацию любым способом.

В соответствии с законодательством Украины ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» и ЧП «НикВести Продакшн», при условии их присутствия при просмотре дела в суде, должны уже 07.09.2019 во исполнение судебного решения по меньшей мере удалить со своих интернет-ресурсов всю информацию, которая была признана недостоверной и негативной упомянутым решением суда. Кроме того, ЧП «НикВести Продакшн» должно опубликовать опровержение не позднее 09.09.2019. Впрочем, как и при производстве в суде первой инстанции, представители ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» и ЧП «НикВести Продакшн» не присутствовали на судебных заседаниях в апелляционном суде без указания уважительных причин.

ЧП «НикВести Продакшн» получило копию решения суда апелляционной инстанции 16.09.2019, а следовательно, должно было выполнить его не позднее 19.09.2019. Однако, до сих пор постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда от 06.09.2019 является невыполненной ЧП «НикВести Продакшн».

В свою очередь отправленная ​​еще 12.09.2019 Юго-Западным апелляционным хозяйственным судом в адрес ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» копия судебного решения от 06.09.2019 по состоянию на сегодня еще не получена последним. Кстати, информация о судебного дела является общедоступной на официальном веб-портал судебной власти в сети Интернет, то есть, «СтопкорТВ» при доброй воле и добросовестном соблюдении этических принципов журналистики должно уже принять все необходимые меры для исполнения судебного решения. При таких обстоятельствах можно сделать вывод, что информационная агентство уже традиционно скрывается от корреспонденции, связанной с ООО СП «Нибулон», с целью избежания ответственности за распространение недостоверной негативной информации о «Нибулоне».

Очень хочется обратиться к информационному порталу «Стопкор» и ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ»: вы так и не отреагировали на наше предложение найти зарубежную недвижимость, самолеты, яхты семьи Алексея и Андрея Вадатурских и бесплатно провести там некоторое время, поэтому теперь, пожалуйста, наберитесь мужества и признайте, что умышленно распространяли откровенно заказной и ложный материал о нашей компании.

Мы не впервые сталкиваемся с тем, когда с помощью подобных заказных «наездов» от руководителей определенного министерства (которых сегодня, к сожалению, еще и повысили в должности) нашей компании мешают работать, отвлекая от конструктивной работы, направленной на развитие предприятия. Речь идет о бывшей-нынешней сотруднице Министерства инфраструктуры, которая одна из первых с радостью реагировала на подобные откровенно клеветнические материалы о нашей компании и распространяла их на своей странице в социальной сети Facebook.

Но эта история, по нашему мнению, является показательной и поучительной для многих. Мы очень надеемся, что те, кто сегодня планирует под флагом журналистики терроризировать работу честного и ответственного бизнеса, задумаются о целесообразности таких действий. Такой вопиющий бандитизм и рэкет в журналистском подобии не может оставаться безнаказанным, ведь вседозволенность порождает все новые и новые проявления нецивилизованных методов работы таких псевдоСМИ. По нашему глубокому убеждению, такие люди не имеют морального права называть себя журналистами.

Подтверждением этому является и то, что в начале этого года проект журналистских расследований «Стоп коррупции» был исключен из Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов. GIJN объединяет журналистов 76 стран, и руководство дважды рассматривало вопрос об исключении «Стоп коррупции». Это первый случай в истории глобального объединения, которое включает 177 организаций в 76 странах мира.

Компания «Нибулон» работает исключительно в рамках действующего законодательства, и, несмотря на всю эту информационную грязь, продолжает успешное сотрудничество с нашими иностранными и украинскими партнерами. Доверие к компании «Нибулон» в мире формировалась в течение многих лет, в том числе и в сложные времена становления Украины как независимого государства, а потому поколебать ее такие низкие попытки информационных атак однозначно не смогут.

Все средства массовой информации мы просим не распространять эти и другие откровенно заказные материалы «Стоп коррупции» относительно нашей компании, не забывайте, что профессия журналиста — это призвание сердца и желание бороться за правду, а не темные сделки и мошенничество. Перед распространением любой информации относительно «Нибулона» просим связываться с пресс-служба компании. Мы оперативно ответим на ваши вопросы, а вы — избежите судебных тяжб из-за распространения фейков и клеветы.

Эта история еще не завершена... Наша компания продолжит поиск виновных (мы понимаем, кто они), чтобы привлечь их к ответственности. Это наш долг перед нашими партнерами, которые всегда в нас верили и продолжают верить: лучшими мировыми банками, крупными инвесторами и партнерами из разных стран мира. Доверие к нам и репутация компании, реализация серьезных инвестиционных проектов не оставляют нам другого выбора: мы и в дальнейшем будем крайне нетерпимы к распространению любой недостоверной информации о нашей компании. Это наш стиль работы в течение 28 лет деятельности: во времена рейдерских «наездов», попыток дискредитации и информационных атак. Мы выстояли и всегда добивались справедливости. Поэтому очень надеемся, что этот эпизод станет поучительным и позволит многим осознать, что сила компании «Нибулон» в честности, порядочности и принципиальности позиций.

* В наименовании ООО «Информационное агенство «СтопкорТВ» указывается именно слово «агенство», а не «агентство», что соответствует сведениям о ООО «Информационное агенство «Стоп коррупции ТВ», указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.