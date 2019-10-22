Владельца фуд-маркета, в котором Зеленский проводил пресс-марафон, уже взяли под домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения совладельцу Kyiv Food Market, где свой «пресс-марафон» проводил президент Украины Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты «Фразы», Михаила Бейлина подозревают в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение 44 млн гривен предприятия «Укрзализнычпостач», которое с 2015 года является филиалом «Укрзализныци».

Как передают «Украинские новости», Бейлин проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко («Блок Петра Порошенко»).

Отправив подозреваемого под домашний арест, суд также запретил ему выезд за границу и обязал сдать заграничный паспорт.

Как писала «Фраза», за деньги, потраченные на общение Зеленского с журналистами, 80 пенсионеров могли бы прожить месяц.

Ранее Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы.