В УПЦ отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ

В Украинской Православной Церкви отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, 22 октября состоялась XI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы».

Как сообщает пресс-служба КДАиС, конференция посвящена двум юбилейным датам.

«Эти два юбилея являются выдающимися вехами в истории Киевских духовных школ. Пастыря Церкви должны отличать внутренняя готовность принести всю свою жизнь в жертву Богу. Сохранить готовность на всю жизнь — это настоящий подвиг, требующий и собственных усилий, и особой Божественной помощи», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал участникам и организаторам конференции «хранить в сердцах горение, которое побуждает к искреннему и открытому служению Богу».

В конференции приняли участие преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, эксперты в сфере богословия, философии, истории и педагогики.

Организатором конференции выступила Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы.