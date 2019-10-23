Врачи рассказали, как правильно пить чай

Всем любителям чая поведали, как правильно его употреблять. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это российские диетологи.

Как цитируют их местные СМИ, в чае содержатся «антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение».

Врачи говорят, что полезен не только зеленый чай, но также и черный.

Также советуют «заваривать листья с верхушек чайного куста». Отмечается, что «такой напиток самый ароматный и содержит больше питательных веществ».

Любителям чая напомнили, что «все, что сохраняется после сбора элитной части, относится ко второму сорту». Такой чай чаще всего идет в пакетированный продукт.

Пить чай советуют с лимоном или вареньем. А вот мед в него не стоит класть. Диетологи говорят, что из-за высоких температур он теряет свои свойства.

Кроме этого, испортить чай может большое количество молока, которое нейтрализует полезные антиоксиданты в составе напитка и может привести к «брожению и дискомфорту в животе».

Как писала «Фраза», оказалось, что пить чай в пакетиках – небезопасно.