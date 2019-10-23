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Врачи рассказали, как правильно пить чай

Врачи рассказали, как правильно пить чай

Всем любителям чая поведали, как правильно его употреблять. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это российские диетологи.

Как цитируют их местные СМИ, в чае содержатся «антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение».

Врачи говорят, что полезен не только зеленый чай, но также и черный.

Также советуют «заваривать листья с верхушек чайного куста». Отмечается, что «такой напиток самый ароматный и содержит больше питательных веществ».

Любителям чая напомнили, что «все, что сохраняется после сбора элитной части, относится ко второму сорту». Такой чай чаще всего идет в пакетированный продукт.

Пить чай советуют с лимоном или вареньем. А вот мед в него не стоит класть. Диетологи говорят, что из-за высоких температур он теряет свои свойства.

Кроме этого, испортить чай может большое количество молока, которое нейтрализует полезные антиоксиданты в составе напитка и может привести к «брожению и дискомфорту в животе».

Как писала «Фраза», оказалось, что пить чай в пакетиках – небезопасно.

Тэги: здоровье, мир, чай, диета

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