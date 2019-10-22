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В Нидерландах закрыли крупнейший пиратский видеосервис после fs.to

В Нидерландах закрыли крупнейший пиратский видеосервис после fs.to

Антипиратские группы BREIN, MPAА и ACE объединились с целью уничтожения системы Moonwalk, которая якобы предоставляла серверные услуги для множества пиратских потоковых сайтов в Украине и РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным правообладателей, база Moonwalk содержала 26000 фильмов и более 10000 телешоу.

Как сообщает «Новое время», Moonwalk причисляют к крупнейшим в мире сетям контент-деливери (CDN). Правообладатели выявили 15 таких сервисов, один из которых содержит примерно 300000 единиц контента.

Шеф BREIN Тим Куик сообщил, что судебные приставы, действующие от его имени, передали судебные приказы пяти сторонним хостинг-провайдерам, требуя от них отключить потоковые серверы и сохранить доказательства в отношении Moonwalk.

Три судебных решения были адресованы голландским компаниям и два «якобы иностранным компаниям», чьи серверы находятся в Нидерландах. BREIN описывает Moonwalk как «балансировщик видео нагрузки», который обеспечивает как серверную часть, так и огромные объемы пиратского контента примерно для 80% известных российских потоковых сайтов, в частности, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн». А также для некоторых сайтов из Украины.

«Борьба с пиратством носит глобальный характер, и мы преследуем операторов этих услуг и их хостинговую инфраструктуру, а также других посредников, поддерживающих эти нелегальные услуги», — говорит глава BREIN Тим Куйк.

Что будет дальше с сервисом, неясно, но веб-сайт, связанный с Moonwalk, в настоящее время заявляет, что сейчас сервис не только не работает, но и «закрыт навсегда». Соответствующая надпись размещена и на основной странице.

Отметим, что Moonwalk начал свою работу в 2013 году. Тогда же Министерство внутренних дел Украины изъяло кэширующие сервера популярной на тот момент рекомендательной сети fs.to. Однако вскоре после этого сайт восстановил свою работу.

Однако 15 ноября 2016 года работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины окончательно прекратили работу группы пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.TO, BRB.TO, FS.UA и CXZ.TO. Прекращение работы сайтов произошло вследствие изъятия полицией оборудования, которое использовалось для организации технической инфраструктуры, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») УК Украины.

Тэги: мир, Нидерланды, пиратство, технологии

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