За один день на Полтавщине разбился бывший министр и покончил с собой действующий депутат

Депутат Шишацкого районного совета Полтавской области от ВО «Батькивщина» Владимир Петренко найден убитым. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла днем 21 октября.

Как сообщает Poltavske.TV со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Полину Ларину, мужчина выстрелил себе в голову из ружья: «Около 13:00 в полицию поступил звонок от жены погибшего. По предварительной информации, он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья, которое зарегистрировано на него».

Информацию о смерти Петренко подтверждена на официальной странице райсовета в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 21 октября 2019 года в районе села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области разбился на вертолете экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.