Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Харькове неизвестные на автомобиле среди бела дня открыли стрельбу по людям

В Харькове неизвестные на автомобиле среди бела дня открыли стрельбу по людям

В Харькове двое неизвестных обстреляли из оружия травматического действия прохожих. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, инцидент произошел сегодня, 22 октября, на улице Пушкинской. В результате стрельбы пострадали 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. Им была оказана медицинская помощь.

В свою очередь, злоумышленникам с места происшествия удалось скрыться на автомобиле. Их мотивы на данное время не установлены.

По факту стрельбы начато уголовное производство по статье о хулиганстве, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2019 года в Киеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим и ранил человека. В результате один человек получил ранение в ногу.

20 сентября в Одессе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу на улице из-за того, что к его соседям приехали гости.

21 октября в селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные, устроив ДТП открыли прицельный огонь по водителю легковушки.

Тэги: Харьков, пистолет, стрельба, оружие, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.10.19 10:15

Реформа прокуратуры: изменения и риски для Украины

Автор: Людмила Кабанец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
22.10.19 09:35

Я хороший, мне можно

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию
21.10.19 17:33

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию

Автор: Vlasti.net

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В Украине изменились правила получения водительских прав

В Украине изменились правила получения водительских прав
22.10.19 14:57
1134
Последние новости
22.10.19 16:26

В Нидерландах закрыли крупнейший пиратский видеосервис после fs.to
22.10.19 16:09

Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
22.10.19 16:01

За один день на Полтавщине разбился бывший министр и покончил с собой действующий депутат
22.10.19 15:47

В Харькове неизвестные на автомобиле среди бела дня открыли стрельбу по людям
22.10.19 15:31

Ученые заявили об аномальных изменениях экосистемы Европы
22.10.19 15:13

На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
22.10.19 14:57

В Украине изменились правила получения водительских прав
Фото и Видео
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
Молодая девушка из Индонезии установила уникальный рекорд ловкости и скорости
Молодая девушка из Индонезии установила уникальный рекорд ловкости и скорости
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
В одной из африканских стран начался мор слонов
В одной из африканских стран начался мор слонов
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
В Бразилии самолет рухнул на жилой квартал
В Бразилии самолет рухнул на жилой квартал
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.