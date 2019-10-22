В Харькове неизвестные на автомобиле среди бела дня открыли стрельбу по людям

В Харькове двое неизвестных обстреляли из оружия травматического действия прохожих. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, инцидент произошел сегодня, 22 октября, на улице Пушкинской. В результате стрельбы пострадали 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. Им была оказана медицинская помощь.

В свою очередь, злоумышленникам с места происшествия удалось скрыться на автомобиле. Их мотивы на данное время не установлены.

По факту стрельбы начато уголовное производство по статье о хулиганстве, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2019 года в Киеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим и ранил человека. В результате один человек получил ранение в ногу.

20 сентября в Одессе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу на улице из-за того, что к его соседям приехали гости.

21 октября в селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные, устроив ДТП открыли прицельный огонь по водителю легковушки.