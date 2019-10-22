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В Украине изменились правила получения водительских прав

В Украине изменились правила получения водительских прав

В Украине изменились процедуры, связанные с выдачей удостоверений, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как сообщается, в соответствии с постановлением Кабинета министров, которое вступило в силу 19 октября, предусматривается внедрение ряда мер, которые обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Среди таких мер в МВД выделили:

— возможность индивидуального порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

— сдачу практического экзамена в том же территориальном центре МВД, где был успешно сдан теоретический экзамен;

— сокращение срока действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;

— возможность фото- и видеофиксации проведения экзаменов.

Кроме того, свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей выпускникам автошкол отныне будет выдаваться не в бумажном виде, а вносится в Единый государственный реестр МВД в электронном виде.

Наряду с этим планируется внедрить электронный обмен информацией с преподавателями и инструкторами по вождению о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Претерпела изменения также процедура выдачи водительского удостоверения. Отныне получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность. В особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.

Как сообщала «Фраза», с 9 февраля 2017 года в Украине начали выдавать удостоверения водителя международного образца. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя без сдачи экзаменов сроком на 3 года. При этом национальное удостоверение не изымается. Стоимость услуги составляет 34 грн. 16 копеек.

Летом того же года в Украине ввели новые экзаменационные билеты для получения удостоверения на управление транспортными средствами. Главная новация заключается в том, что характер вопросов в экзаменационных билетах будет зависеть от того, на какую категорию водительского удостоверения будет сдавать экзамены претендент.

Тогда же МВД Украины разработало законопроект для введения в Украине новых водительских удостоверений.

В апреле 2018 года Кабинет министров Украины постановил не возвращать первые водительские удостоверения, в случае если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, общество, удостоверение, автоновости, новости Украины

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