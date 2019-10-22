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Запорожский митрополит заявил, что глава Элладской Церкви совершил грех, который не смыть кровью

Запорожский митрополит заявил, что глава Элладской Церкви совершил грех, который не смыть кровью

Для Православия главой Церкви всегда был и остается Христос, а не восточный Папа, каким Предстоятель Элладской Православной Церкви видит Константинопольского Патриарха. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Он опубликовал обращение архиепископу Афинскому Иерониму в своем официальном Телеграм-канале.

«Намного опаснее общаться с человеком, когда не знаешь о том, что он страдает страшным инфекционным заболеванием. Но если об этом становится известно, то мы можем применить средства защиты, чтобы и самим не заразиться этим же.

Своими действиями Вы, уважаемый владыка, засвидетельствовали, что политические и материальные стимуляторы действуют на Вас сильнее, чем страх Божий и боязнь нарушить церковные каноны. Вы нам четко показали, что Ваша болезнь из скрытой формы перешла в открытую. И имя ей — ересь Константинопольского папизма. Эта болезнь поглотила собой принципы соборности и христоцентризма, которым всегда жила Церковь», — написал митрополит Лука.

В обращении к Предстоятелю Элладской Церкви Запорожский митрополит отметил, что «сегодня нашу Церковь разрывают [...] благодаря Вашему турецкому наставнику и Вашему молчаливому согласию, решили, что им теперь позволено присвоить себе имя нашей Матери-Церкви.

Вы нам помогаете восходить от силы в силу в исповедании нашей веры. Но мне бы очень не хотелось, чтобы ценой нашего спасения стала погибель Вашей души и душ тех, кто заражен такой же болезнью. Ведь сегодня, красиво говоря о Христе, Вы в то же время раздираете Его ризы и распинаете Его Пречистое Тело, разрывая Церковь на части. Ваши действия, Владыка Иероним, наконец-то вскрыли тот гнойник, который, по всей видимости, нарывал в течении долгого периода».

Владыка Лука напомнил, что, согласно поучению известного святого, грех церковного раздора не смывается даже кровью.

«Не гордость за прошлые заслуги других, а смиренное служение Христу в настоящем делает нас преемниками славных отцов Церкви. Я искренне желаю Вам, достопочтенный владыка, спасения и молюсь, чтобы Бог дал Вам разум для осмысления сделанных против нашей Матери-Церкви грехов, и сил для покаяния и возвращения в Ее лоно. Дерзаю напомнить Вам слова Вашего великого эллина — Иоанна Златоуста о том, что грех раскола не смывается даже мученической кровью», — подчеркнул архиерей УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ

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