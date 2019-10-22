Запорожский митрополит заявил, что глава Элладской Церкви совершил грех, который не смыть кровью

Для Православия главой Церкви всегда был и остается Христос, а не восточный Папа, каким Предстоятель Элладской Православной Церкви видит Константинопольского Патриарха. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Он опубликовал обращение архиепископу Афинскому Иерониму в своем официальном Телеграм-канале.

«Намного опаснее общаться с человеком, когда не знаешь о том, что он страдает страшным инфекционным заболеванием. Но если об этом становится известно, то мы можем применить средства защиты, чтобы и самим не заразиться этим же.

Своими действиями Вы, уважаемый владыка, засвидетельствовали, что политические и материальные стимуляторы действуют на Вас сильнее, чем страх Божий и боязнь нарушить церковные каноны. Вы нам четко показали, что Ваша болезнь из скрытой формы перешла в открытую. И имя ей — ересь Константинопольского папизма. Эта болезнь поглотила собой принципы соборности и христоцентризма, которым всегда жила Церковь», — написал митрополит Лука.

В обращении к Предстоятелю Элладской Церкви Запорожский митрополит отметил, что «сегодня нашу Церковь разрывают [...] благодаря Вашему турецкому наставнику и Вашему молчаливому согласию, решили, что им теперь позволено присвоить себе имя нашей Матери-Церкви.

Вы нам помогаете восходить от силы в силу в исповедании нашей веры. Но мне бы очень не хотелось, чтобы ценой нашего спасения стала погибель Вашей души и душ тех, кто заражен такой же болезнью. Ведь сегодня, красиво говоря о Христе, Вы в то же время раздираете Его ризы и распинаете Его Пречистое Тело, разрывая Церковь на части. Ваши действия, Владыка Иероним, наконец-то вскрыли тот гнойник, который, по всей видимости, нарывал в течении долгого периода».

Владыка Лука напомнил, что, согласно поучению известного святого, грех церковного раздора не смывается даже кровью.

«Не гордость за прошлые заслуги других, а смиренное служение Христу в настоящем делает нас преемниками славных отцов Церкви. Я искренне желаю Вам, достопочтенный владыка, спасения и молюсь, чтобы Бог дал Вам разум для осмысления сделанных против нашей Матери-Церкви грехов, и сил для покаяния и возвращения в Ее лоно. Дерзаю напомнить Вам слова Вашего великого эллина — Иоанна Златоуста о том, что грех раскола не смывается даже мученической кровью», — подчеркнул архиерей УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась.