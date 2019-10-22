На Донбассе может появиться собственный Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области хотят вернуть ему историческое название — Нью-Йорк. Как выяснили журналисты «Фразы», глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что не возражает.

Как сообщает «Свободное радио», поселок находится недалеко от Нелиповки и подчиняется Торецкой военно-гражданской администрации. Был основан в 1877 г под названием Нью-Йорк немцами, которых пригласила сюда российская императрица Екатерина II, и назывался так вплоть до 1951 г, когда Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании его в Новгородское.

«Если у жителей есть такое желание, которое обосновано и проговорено совместно между собой, то оно будет рассмотрено и принято положительно», — заявил Донецкий губернатор в связи с тем, что, по законодательству, прежде, чем этот вопрос может быть выставлен на рассмотрение Верховной Рады, соответствующее разрешение должны предоставить власти области.

По данным издания, в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, однако оба были отозваны в связи с переизбранием парламента.

Как сообщала «Фраза», 20 марта 2019 года власти Казахстана переименовали столицу государства Астану в честь первого президента — Нурсултана Назарбаева.