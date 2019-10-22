Главные новости за 22 октября 2019 года

Коломойский назвал Гонтареву «дебилкой», «тварью», «неуравновешенной дурой» и «невменяшкой». Украинский бизнесмен Игорь Коломойский жестко отреагировал на скандал вокруг последнего выступления студии «Квартал 95», в котором высмеивался пожар в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Он заявил об отсутствии сочувствия к пострадавшей и позволил себе ряд нелицеприятных характеристик.

Киевляне смогут оплачивать проезд по-старинке еще около года. Столичные власти приняли решение отложить срок полного перевода муниципального транспорта в Киеве на Е-билет. До конца следующего года в городе по-прежнему будут использоваться жетоны и обычные билеты.

Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского. Нарухито стал 126-м императором Японии. Церемония интронизации, в которой приняли участие лидеры более 180 стран мира, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский, прошла 22 октября, в Императорском дворце в Токио.

Ученые заявили об аномальных изменениях экосистемы Европы. Изменения в экосистеме Европы набирают аномальные обороты. К таким выводам пришли ученые из международной группы, которые проводили исследования на базе университета Лидса.

В одной из африканских стран начался мор слонов. В Зимбабве произошла трагедия. Тут зафиксирована массовая гибель слонов.

Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем. Легендарный Арнольд Шварценеггер признался, что чуть не умер в прошлом году. 72-летний актер и спортсмен поведал о проблемах с сердцем.