В Голосеевском монастыре 30 октября совершат три Литургии

В столичном Свято-Покровском мужском монастыре Голосеевская пустынь в день памяти матушки Алипии, 30 октября, совершат три Божественные литургии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, 30 октября исполняется 31 год со смерти монахини Алипии (Авдеевой).

Как сообщается на сайте Голосеевского монастыря, в этот день будут свершаться литургии: в 03.00 — в Покровском храме, в 05.00 — в храме преподобного Иоанна Дамаскина, в 08.00 — в храме в честь иконы Живоносный источник (архиерейская служба).

«30 октября для Свято-Покровской Голосеевской пустыни — всегда особая дата. Сюда с полуночи начинают стекаться десятки тысяч паломников со всей страны, и с ближнего и дальнего зарубежья помолиться и поклониться матушке Алипии», — отметили в монастыре.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта — по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре. По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище Киева. 18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

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