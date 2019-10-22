Киевляне смогут оплачивать проезд по-старинке еще около года

Столичные власти приняли решение отложить срок полного перевода муниципального транспорта в Киеве на Е-билет. Как выяснили журналисты «Фразы», до конца следующего года в городе по-прежнему будут использоваться жетоны и обычные билеты.

«Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки Е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты», — заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в комментарии «Сегодня».

«Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года», — добавил чиновник, подчеркнув, что систему Е-билета еще предстоит усовершенствовать.

Как сообщала «Фраза», 1 ноября 2018 года власти Киева приступили к внедрению в коммунальном транспорте города единого электронного билета, который будет действовать в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и городской электричке.

15 июля 2019 года Киевский метрополитен начал отказываться от продажи традиционных жетонов для оплаты проезда.