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Сильный туман нарушил работу киевского аэропорта и планы сотен людей

Сильный туман нарушил работу киевского аэропорта и планы сотен людей

Сегодня, 22 октября, в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского по причине сильного тумана задерживаются и переносятся в «Борисполь» рейсы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, с утра видимость в районе взлетной полосы составляла 250 м, вертикальная видимость — 30 м.

В результате был отменен ночной рейс из Варшавы — самолет вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) перенаправили на запасный аэродром в Борисполе. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и Берлин перевезли туда автобусами.

Кроме того, задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту отметили, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам предоставят напитки и питание.

Как сообщала «Фраза», в последние дни в некоторых районах Киева были зафиксированы аномально высокие отметки загрязнения воздуха моноксидом углерода.

Тэги: Киев, самолет, транспорт, аэропорт, аэропорт «Борисполь», авиация, новости Украины

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