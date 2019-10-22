Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия

Епископ Бачский Ириней призвал Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима остановиться и не способствовать еще большему расколу в Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», включение имени Епифания Думенко в диптих Элладской Православной Церкви является последним шагом перед пропастью еще более опасного раздора во Вселенском Православии, считает иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

Об этом говорится в сообщении архиерея, опубликованном на официальном сайте Сербской Православной Церкви 20 октября.

По мнению сербского иерарха, своим сослужением с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Салониках, где за Божественной литургией «ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из Предстоятелей Православных Церквей», Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним фактически признал ПЦУ.

«Эта процедура является последним шагом перед пропастью еще более глубокого и опасного раскола во Вселенском Православии. Как уже официально объявил Священный Синод Московского Патриархата, признание (ПЦУ — ред.) как Церкви со стороны Афин приведет к исключению имени Архиепископа Афинского из диптиха Русской Православной Церкви и прекращению общения со всеми епископами Элладской Православной Церкви, которые примут позицию Архиепископа и станут сослужить с (представителями ПЦУ — ред.), которые, по сути, не имеют духовного сана и вообще не принадлежат к Православной Церкви», — отметил владыка Ириней.

Иерарх подчеркнул, что раздор «был вызван не Русской Православной Церковью, а исключительно Константинопольским патриархатом, но за его возможное углубление и продолжение ответственность понесет Элладская Православная Церковь — как единственная, которая после длительного сопротивления поддалась и поступила по указанию Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще».

«Еще не поздно: у Архиепископа Иеронима есть возможность остановиться и не способствовать еще большему и более сложному расколу в Православной Церкви. Никогда, даже сейчас, не будет лишним напомнить себе и другим святоотеческое слово о том, что грех и преступление раскола не смывается даже мученической кровью. Если нет, то Архиепископ Иероним разделит ответственность перед Богом, Церковью и историей с Патриархом Варфоломеем, который, к сожалению, забывает, что он в первую очередь епископ Константинополя, сегодня Стамбула, и что титул „Вселенский патриарх“ фактически означает первого епископа византийской „вселенной“, <...> а не епископа „всея Вселенной“, т.е. планеты Земля», — написал сербский архиерей.

При этом он подчеркнул, что позиция Сербской Православной Церкви в отношении ПЦУ, сформулированная на Архиерейском Соборе, остается неизменной.

«Мы не признаем нераскаявшихся [...] членами Церкви, а тем более — нормальной автокефальной Православной Церковью», — подытожил епископ Бачский Ириней.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ.