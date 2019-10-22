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Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия

Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия

Епископ Бачский Ириней призвал Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима остановиться и не способствовать еще большему расколу в Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», включение имени Епифания Думенко в диптих Элладской Православной Церкви является последним шагом перед пропастью еще более опасного раздора во Вселенском Православии, считает иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

Об этом говорится в сообщении архиерея, опубликованном на официальном сайте Сербской Православной Церкви 20 октября.

По мнению сербского иерарха, своим сослужением с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Салониках, где за Божественной литургией «ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из Предстоятелей Православных Церквей», Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним фактически признал ПЦУ.

«Эта процедура является последним шагом перед пропастью еще более глубокого и опасного раскола во Вселенском Православии. Как уже официально объявил Священный Синод Московского Патриархата, признание (ПЦУ — ред.) как Церкви со стороны Афин приведет к исключению имени Архиепископа Афинского из диптиха Русской Православной Церкви и прекращению общения со всеми епископами Элладской Православной Церкви, которые примут позицию Архиепископа и станут сослужить с (представителями ПЦУ — ред.), которые, по сути, не имеют духовного сана и вообще не принадлежат к Православной Церкви», — отметил владыка Ириней.

Иерарх подчеркнул, что раздор «был вызван не Русской Православной Церковью, а исключительно Константинопольским патриархатом, но за его возможное углубление и продолжение ответственность понесет Элладская Православная Церковь — как единственная, которая после длительного сопротивления поддалась и поступила по указанию Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще».

«Еще не поздно: у Архиепископа Иеронима есть возможность остановиться и не способствовать еще большему и более сложному расколу в Православной Церкви. Никогда, даже сейчас, не будет лишним напомнить себе и другим святоотеческое слово о том, что грех и преступление раскола не смывается даже мученической кровью. Если нет, то Архиепископ Иероним разделит ответственность перед Богом, Церковью и историей с Патриархом Варфоломеем, который, к сожалению, забывает, что он в первую очередь епископ Константинополя, сегодня Стамбула, и что титул „Вселенский патриарх“ фактически означает первого епископа византийской „вселенной“, <...> а не епископа „всея Вселенной“, т.е. планеты Земля», — написал сербский архиерей.

При этом он подчеркнул, что позиция Сербской Православной Церкви в отношении ПЦУ, сформулированная на Архиерейском Соборе, остается неизменной.

«Мы не признаем нераскаявшихся [...] членами Церкви, а тем более — нормальной автокефальной Православной Церковью», — подытожил епископ Бачский Ириней.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ.

Тэги: общество, православие, церковь, новости православия

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