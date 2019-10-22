Коломойский назвал Гонтареву «дебилкой», «тварью», «неуравновешенной дурой» и «невменяшкой»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский жестко отреагировал на скандал вокруг последнего выступления студии «Квартал 95», в котором высмеивался пожар в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Как выяснили журналисты «Фразы», в комментарии «Настоящему времени» он заявил об отсутствии сочувствия к пострадавшей и позволил себе ряд нелицеприятных характеристик.

«Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую. Я сочувствую десяткам, а может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила, и которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую», — заявил Коломойский, выразив убеждение, что рано или поздно «она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте».

Говоря о том, что сама Гонтарева рассматривает происходящее как травлю, олигарх заявил: «Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи — это ее травля?».

При этом он также предложил воспринимать выступление «Квартала» как травлю его самого. «Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что „Валерия думает о Валерьиче“, и это значит, что я первый подозреваемый. Почему вы не считаете, что это — травля Коломойского?», — удивился бизнесмен, подчеркнув, что ему больше всего понравилась именно эта «шутка».

По убеждению Коломойского, Гонтарева — это «психически неуравновешенная и сумасшедшая дура». «Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина — это failed state», — заключил он, добавив, что сложившаяся ситуация выгодна самой экс-главе НБУ в связи с тем, что «даже если Украина бы потребовала ее выдачи, ее не выдадут после всей этой катавасии».

Как сообщала «Фраза», в последнем выступлении студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и хор им. Веревки исполнили измененную версию песни «Горіла хата, палала», в которой посмеялись над недавно сожженным домом Валерии Гонтаревой.

По словам гендиректора и художественного руководителя хора Зиновия Коринца, за это выступление коллектив получил 30 тысяч гривен.

Факт участия государственного хора в подобном номере вызвал возмущение среди многих чиновников и политиков. И получил одобрение со стороны игоря Коломойского, который при этом заявил, что никакого отношения к данному номеру не имеет и не влияет на сценарную политику «Квартала».