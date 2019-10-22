Ученые поведали о серьезной опасности футбола

Ученые установили, что бывшие профессиональные футболисты гораздо чаще имеют «проблемы с головой» по сравнению с обычными людьми. Как выяснили журналисты «Фразы», масштабное исследование провели специалисты из Университета Глазго (Шотландия).

Как передает «Лента», к такому выводу исследователи пришли после того, как провели анализ историй болезней 7676 умерших бывших футболистов и сравнили их с данными о здоровье 23 тысяч человек, не имеющих никакого отношения к футболу.

Оказалось, что экс-футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга, чем другие люди.

Тем не менее, несмотря на очевидную опасность риска развития слабоумия, эксперты также выявили закономерность, согласно которой бывшие профессиональные футболисты в среднем живут дольше обычных людей.

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