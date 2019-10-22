Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые поведали о серьезной опасности футбола

Ученые поведали о серьезной опасности футбола

Ученые установили, что бывшие профессиональные футболисты гораздо чаще имеют «проблемы с головой» по сравнению с обычными людьми. Как выяснили журналисты «Фразы», масштабное исследование провели специалисты из Университета Глазго (Шотландия).

Как передает «Лента», к такому выводу исследователи пришли после того, как провели анализ историй болезней 7676 умерших бывших футболистов и сравнили их с данными о здоровье 23 тысяч человек, не имеющих никакого отношения к футболу.

Оказалось, что экс-футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга, чем другие люди.

Тем не менее, несмотря на очевидную опасность риска развития слабоумия, эксперты также выявили закономерность, согласно которой бывшие профессиональные футболисты в среднем живут дольше обычных людей.

Как писала «Фраза», ученые поведали об удивительном свойстве красного перца чили.

Ранее медики нашли необычную связь между употреблением алкоголя и аритмией.

Тэги: ученые, футбол, общество, исследования, здоровье, мир, Шотландия, голова

Комментарии

Статьи

21.10.19 10:15

Реформа прокуратуры: изменения и риски для Украины

Автор: Людмила Кабанец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.10.19 08:33

Сильные стороны «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию
21.10.19 17:33

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию

Автор: Vlasti.net

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики

На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
21.10.19 20:06
953
Последние новости
21.10.19 21:08

Ученые поведали о серьезной опасности футбола
21.10.19 20:43

В Княжичах после ДТП расстреляли водителя легковушки
21.10.19 20:06

На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
21.10.19 19:28

В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
21.10.19 18:59

Главные новости за 21 октября 2019 года
21.10.19 17:33

В УПЦ заявили, что идеи, в которых интересы нации ставятся выше Бога и Церкви являются разрушительными
21.10.19 17:01

Один из самых известных КВНщиков стал советником секретаря СНБО
Фото и Видео
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки
В Питере трамвай протаранил маршрутку: появилось видео момента ДТП
В Питере трамвай протаранил маршрутку: появилось видео момента ДТП
В Париже потомки Наполеона… сыграли свадьбу
В Париже потомки Наполеона… сыграли свадьбу
Египетские власти выставили на всеобщее обозрение уникальную находку из Луксора
Египетские власти выставили на всеобщее обозрение уникальную находку из Луксора
В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по улицам города
В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по улицам города
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.