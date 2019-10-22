В Княжичах после ДТП расстреляли водителя легковушки

В понедельник, 21 октября, в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там неизвестные лица расстреляли участника ДТП.

Как передает пресс-служба областной полиции, стрелки находились в автомобиле, который двигался навстречу автомобилю потерпевшего. Совершив столкновение, неизвестные открыли прицельный огонь, после чего скрылись с места ДТП.

Сообщается, что раненого водителя экстренно госпитализировали в лечебное учреждение.

В настоящее время в Княжичах работает следственно-оперативная группа областного Главка, следователи из Броваров и эксперты.

В районе введен оперативный план «Сирена». Принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Как писала «Фраза», в Киеве мотоциклисты расстреляли водителя внедорожника.

Также сообщалось, что на Южном мосту в Киеве расстреляли водителя.