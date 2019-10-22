Лига чемпионов: эксперты спрогнозировали непростую победу «Шахтера» в матче с хорватами

Сегодня, 22 октября, в Харькове на ОСК «Металлист» состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет «Динамо» (Загреб). Как выяснили журналисты «Фразы», уже известен прогноз на поединок.

Так, эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill считают, что победителем из битвы выйдут «горняки».

Правда, игра обещает быть непростой.

На победу «Шахтера» ставят 1,7 к 1, на ничью – 3,6 к 1, а на победу хорватов – 5,25 к 1.

Самым вероятным исходом встречи называют минимальную победу чемпиона Украины со счетом 1:0 (6,5 к 1).

Как писала «Фраза», эксперты высоко оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.