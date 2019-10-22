Ученые сумели вырастить «почти настоящее» мясо

В США ученые вырастили «настоящее мясо». Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты Гарвардского университета.

В их отчете говорится, что они сумели вырастить в своей лаборатории мясо, которое похоже на настоящее не только по вкусу, но и по своей структуре.

Отмечается, что его создали из мышечных клеток кролика и коровы на пищевой желатиновой основе.

Ученые говорят, что их мясо это синтетика «на основе натуральных животных клеток». Сообщается, что «волокнистая масса имитировала внеклеточный матрикс натуральной мышечной ткани, который скрепляет ткань и является основой для роста клеток».

Возможно, в будущем такое мясо поступит в продажу.

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