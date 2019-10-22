Из-за редкой болезни организм американца превратился в… «пивоварню»

Аномальный медицинский случай зафиксирован в США. Как выяснили журналисты «Фразы», тут организм мужчины буквально превратился в «пивоварню».

Как говорится в отчете медиков, всему виной редкий синдром, из-за которого организм, если мужчина употребляет дрожжи, «ферментируют углеводы и производит этанол».

Бедолагу исследовали в Ричмондском университете.

Там выяснили, что еще восемь лет назад он пил антибиотики после пореза пальца. Они и привели к аномальным изменениям: мужчина начал буквально пьянеть, если употреблял дрожжи, будто пил пиво.

Сначала он пытался лечиться у психиатра, но это не помогло. После чего мужчина обратился к медикам, которые и выявили расстройство.

Обследовавшие его ученые сообщают: «В его кале были обнаружены дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок».

Сообщается, что мужчина уже почти вылечился: он прошел курс пробиотиков, а также противогрибковую терапию. На это ушло полтора года.

Как писала «Фраза», в США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь изгнать из него демона.

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