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Главные новости за 21 октября 2019 года

Главные новости за 21 октября 2019 года

«Квартал 95» и хор Веревки жестко потроллили Гонтареву. В последнем концерте студии «Квартал 95» появился пикантный номер. В нем юмористы высмеивают экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. Причем, делают это они совместно с Национальным заслуженным академическим народным хором имени Григория Веревки. Евгений Кошевой и хор исполнили песню «Горіла хата, палала», в которой посмеялись над недавно сожженным домом Валерии Гонтаревой.

Единственным, кому понравилась шутка «Квартала» про Гонтареву, оказался Коломойский. Шутка «Вечернего квартала» о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может иметь негативные последствия для инвестиционного климата в стране. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов. «Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером „Горіла хата“ о пожаре в Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», — написал он, подчеркнув, что большинство из них воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора, методы которого обеспечить низкий уровень инфляции и стабильность курса гривны.

Директор хора им. Веревки рассказал, сколько заработал на шутке про Гонтареву. Хор имени веревки получил гонорар за свое выступление в шоу «95 квартала» в размере 30 тысяч гривен. Такие деньги получили участники скандального номера о сгоревшем доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По словам гендиректора и художественного руководителя хора Зиновия Коринца, хор часто работает по контрактам. Так было и в этот раз.

Один из самых известных КВНщиков стал советником секретаря СНБО. Известный украинский пародист, шоумен, комик и продюсер Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. «Впереди много сложной и важной работы», — написал он, приложив в подтверждение фотографию удостоверения.

Мосийчук обвинил премьер-министра Украины в домогательствах к молодому сотруднику. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к молодому парню. По его словам, речь идет о его знакомом, который устроил своего сына в аппарат премьер-министра. Спустя примерно три дня парень, как утверждает Мосийчук, отказался выходить на работу якобы из-за домогательств со стороны Гончарука.

Гладковский вышел на свободу, не пробыв в СИЗО и недели. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. Это произошло после того, как за него, подозреваемого в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок, внесли залог в размере 10,5 млн грн. «Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены», — заявил адвокат Руслан Волынец, добавив, что его клиенту надели электронный браслет слежения и теперь еще придется сдать паспорта.

СМИ выяснили, сколько в Верховной Раде настоящих «слуг народа», и причем здесь Коломойский. Количество народных депутатов из фракции «Слуга народа», которые могут быть связаны с бизнесменом Игорем Коломойским, колеблется в пределах от 9 до 30 человек. По данным СМИ, в случае раскола в «Слуге народа» может остаться до 100 человек. Как сообщают источники, у условной «группы Коломойского» пока нет никакой очевидной координации «или собственных чатов». «Они периодически переговариваются в зале. Например, с Дубинским», — рассказал источник, подчеркнув, что сам Дубинский во время заседаний часто беседует с депутатом из группы «За майбутне», бизнес-партнером Коломойского Игорем Палицей.

В Киеве зафиксирован аномальный уровень загрязнения воздуха крайне опасным веществом. В некоторых районах Киева по состоянию на утро понедельника, 21 октября, зафиксированы максимальные отметки загрязнения моноксидом углерода. По данным первого в Украине экологического бота мониторинга экологической информации SaveEcoBot, максимальные отметки загрязнения достигли в центре столицы, а также на левом берегу. В частности, в районе Майдана Незалежности датчики зафиксировали загрязнение на уровне 186 пунктов, на улицах Регенераторная и Урловская — 183−184 пункта. 169 пунктов также зафиксированы на проспекте Науки.

На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень. В понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Евгения Коновальца, 36а произошло страшное ЧП. Тут на территории Киевского национального университета культуры и искусств повесился молодой парень. Труп обнаружил прохожий. Тело висело на дереве над обрывом.

Ученые обнаружили жуткие перекосы в питании украинцев. Украинцы потребляют мало фруктов и овощей, зато злоупотребляют сахаром и хлебом. В рамках национального исследования питания жителей Украины ученые изучили содержание тарелок почти полутора тысяч наших сограждан. В результате исследования выяснилось, что в нашем рационе катастрофически не хватает полезной пищи. Так, выяснилось, что вместо рекомендованных 300 граммов овощей в день, мы потребляем в среднем чуть больше половины нормы.

Сборную Украины поспешили записать в аутсайдеры Евро-2020. Сборную Украины почему-то записали в аутсайдеры грядущего чемпионата Европы по футболу. Свой предварительный прогноз на Евро-2020 дали букмекеры. Так, эксперты из авторитетной британской конторы William Hill считают, что у украинцев нет шансов на турнире. Не впечатлила их даже уверенная игра наших ребята в отборе и недавняя победа над действующими чемпионами континента португальцами.

Врачи объяснили, почему не выпускали Гвоздика из больницы. Стало известно, почему украинского боксера Александра Гвоздика решили оставить в больнице после проигранного боя россиянину Артуру Бетербиеву. Украинского бойца уже выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии. Он провел там два дня.

Синоптики рассказали, сколько еще продержится в Украине теплая погода. На этой рабочей неделе, 21-25 октября, по Украине сохранится теплая и сухая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что при этом ожидается небольшая облачность. По стране днем будет плюс 16-24, а ночью до 6-11 тепла.

Египетские власти выставили на всеобщее обозрение уникальную находку из Луксора. Власти Египта открыли доступ к 30 старинным деревянным саркофагам, обнаруженных в Луксоре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам древностей этой страны. Как заявил руководитель Высшего совета по древностям Мустафа Вазири, открытие тайника с саркофагами на кладбище Аль-Асасиф является крупнейшим за последние 100 лет в стране.

В Париже потомки Наполеона… сыграли свадьбу. Необычная свадьба состоялась в Париже. Тут поженились потомки Наполеона Бонапарта. Узами брака связали себя 33-летний Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и 31-летняя графиня Олимпия вон Арко-Зинберг. Жан-Кристоф приходится внучатым племянником Наполеону, а Олимпия – внучатой племянницей его второй жене Марии-Луизе Австрийской.

Тэги: пожар, самоубийство, мир, экономика, археология, политика, Игорь Коломойский, инвестиции, СНБО, криминал, шутка, КВН, хор, сексуальная ориентация, Валерия Гонтарева, Игорь Мосийчук, 95 квартал, юмор, курьезы, новости Украины, Алексей Гончарук, Сергей Сивохо

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