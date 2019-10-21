Один из самых известных КВНщиков стал советником секретаря СНБО

Известный украинский пародист, шоумен, комик и продюсер Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Впереди много сложной и важной работы», — написал он, приложив в подтверждение фотографию удостоверения.

Креативный продюсер ООО «Квартал 95» Сергей Сивохо в конце прошлого тысячелетия был одним из самых известных участников Клуба веселых и находчивых в Москве. Участвовал в командах Донецкого политехнического института, «Дрим-Тим», Сборной СНГ и Сборной XX века. Стал первым в истории КВН исполнителем музыкальных пародий.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 49 в Донецкой области, однако уступил кандидату от «Оппоблока» Борису Колесников и кандидату от «Оппозиционной платформы За жизнь» Валерию Гнатенко, который и стал победителем.