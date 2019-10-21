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Гладковский вышел на свободу, не пробыв в СИЗО и недели

Гладковский вышел на свободу, не пробыв в СИЗО и недели

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того, как за него, подозреваемого в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок, внесли залог в размере 10,5 млн грн.

«Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены», — заявил адвокат Руслан Волынец, добавив, что его клиенту надели электронный браслет слежения и теперь еще придется сдать паспорта.

При этом, как сообщает «Украинская правда», сам Главдковский лишь пообещал «защищать свою честь и достоинство» и от дальнейших комментариев журналистам отказался. По мнению адвоката, это может быть связано с плохим самочувствием его подзащитного из-за того, что он пятый день продолжает голодовку в знак протеста.

По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.

Как сообщают «Украинские новости», солидный залог в размере 10 млн 623 тыс. 130 грн за Глаковского внесла его семья.

Как сообщала «Фраза», 17 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали фигуранта дела о хищениях в «Укроборонпроме» Олега Гладковского, известного также под своей прошлой фамилией — Свинарчук.

19 октября Высший антикоррупционный суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 10,6 млн гривен.

Напомним, 25 февраля 2019 года журналисты проекта Bihus.info сообщили, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

На следующий день Главдковский инициировал приостановку своих полномочий.

В начале марта экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского, поручил на тот момент Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить заседание по деятельности «Укроборонпрома», а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на «і».

Тэги: политика, СИЗО, залог, криминал, Олег Гладковский, новости Украины

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