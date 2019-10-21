Епифаний заявил, что все украинские лавры и святыни будут принадлежать ПЦУ

Глава Православной Церкви Украины Епифаний Думенко сказал, что Киево-Печерская лавра и все украинские святыни в будущем будут принадлежать ПЦУ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Епифаний заявил в Нью-Йорке на встрече с членами Украинского Института Америки и Украинского конгрессового комитета в Америке.

Об этом сообщается на его официальной странице в Фейсбук.

На вопрос представителей диаспоры о том, можно ли надеяться в скором времени на переход Киево-Печерской лавры в ПЦУ, Епифаний подчеркнул, что «сейчас и Киево-Печерская лавра, и другие национальные святыни временно находятся в духовной оккупации, но мы верим, что они будут принадлежать признанной поместной Украинской Православной Церкви (ПЦУ — Ред.)».

По словам Предстоятеля ПЦУ, «сегодня трудно сказать, каким образом это произойдет».

Епифаний подчеркнул, что «Господь создаст соответствующие условия» при которых «украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу».

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ заметили, что в Элладской Церкви не поминают в диптихах Епифания.