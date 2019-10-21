Мосийчук обвинил премьер-министра Украины в домогательствах к молодому сотруднику

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к молодому парню. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о его знакомом, который устроил своего сына в аппарат премьер-министра. Спустя примерно три дня парень, как утверждает Мосийчук, отказался выходить на работу якобы из-за домогательств со стороны Гончарука.

«Действия премьер-министра по домогательствах к подчиненному, нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины. Сейчас убеждаю парня и родителей дать публичные показания», — написал бывший «радикал», передав детали беседы знакомого с пострадавшим сыном.

Отметим, что в комментариях к посту нашлись как те, кто поверил в эту историю, так и те, кто выразил сомнения. При этом кое-кто вспомнил о прошлом лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в которой долгое время пребывал Мосийчук, а также указал на возможный факт кумовства в сложившейся ситуации.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года бывший президент США Джордж Буш-старший оказался в центре скандала после того как его обвинили в сексуальных домогательствах. 93-летний политик извинился за этот инцидент и объяснил, что это была шутка, и он никоим образом не хотел обидеть актрису Хезер Линд.

1 ноября того же года после обвинений в неподобающем поведении при общении с журналисткой подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что было расценено как сексуальное домогательство.

Кроме этого, из-за подозрений в сексуальных домогательствах накануне также был отстранен от работы в парламенте депутат от Лейбористской партии Келвин Хопкинс.

7 ноября в Уэльсе был найден мертвым бывший министр правительства страны Карл Сарджент. СМИ уверены, что он совершил самоубийство после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес.

Тогда же израильские журналистки Нери Ливне и Ошрат Котлер обвинили в сексуальных домогательствах члена Международного олимпийского комитета (МОК) Алекса Гилади.

Напомним, в конце октября 2017 года знаменитый голливудский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет.

После этого обвинения посыпались на него со всех сторон.

Признания звезд в домогательствах по отношению к ним начали появляться после скандала с продюсером Харви Вайнштейном.