Единственным, кому понравилась шутка «Квартала» про Гонтареву, оказался Коломойский

Шутка «Вечернего квартала» о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может иметь негативные последствия для инвестиционного климата в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook заявил министр экономики Тимофей Милованов.

«Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером „Горіла хата“ о пожаре в Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», — написал он, подчеркнув, что большинство из них воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора, методы которого обеспечить низкий уровень инфляции и стабильность курса гривны.

«В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью, — считает министр. — И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью».

«Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтареву прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние негативное», — заключил он.

Сама же Валерия Гонтарева назвала участие в этом номере «Квартала» хора им. Веревки «позором для всей страны». «Это стыд. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Относительно цинизма „95-го Квартала“ сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора — это уже позор для всей страны», — заявила она в комментарии «Радио Свобода», добавив, что рассматривала возможность обращения в суд, однако считает, что ее жалоба останется безрезультатной.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», премьер министр Алексей Гончарук считает, что в демократической стране каждый имеет право шутить, как ему нравится. «Радоваться и смеяться с горя другого я не считаю нормальным. Но в мире есть очень много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, государственному чиновнику — это дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему нравится», — заявил он в ходе заседания Кабинета министров в понедельник, 21 октября.

При этом глава правительства подчеркнул, что «если бы это была какая-то другая команда, а не „95 квартал“, то этот юмор вообще прошел бы незамеченным» и выразил убеждение, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет к такому «юмору» никакого отношения.

В свою очередь, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк на своей странице в Faebook выразила сомнения в целесообразности государственного финансирования «соцреалистических проектов, таких как хор имени Веревки». Она выразила мнение, что, если творчество хора имени Веревки интересно украинскому народу, то он самостоятельно поддержит его на концертах коллектива.

А бывшая первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook выступила против того, чтобы народный хор имени Веревки закрывал и открывал сессии парламента. «Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право», — написала она.

С критикой номера на своей странице в Twitter выступил также лидер партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Отметим, что возмущение последним выступлением «Квартала» при участии государственного хора им. Веревки также выразили многие народные депутаты, политики и общественные деятели. Единственным человеком, который на данный момент выступил с позитивным комментарием оказался бизнесмен Игорь Коломойский.

В комментарии «Радио Свобода» он заявил, что не видел номер, но после уточняющих вопросов воскликнул «браво!» и добавил, что номер ему «очень понравился», особенно «по поводу того, что «сгорела от стыда». Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза «Валерия думает на Валерича».

Кроме того, по мнению Коломойского, подобные шутки не стоит воспринимать как насмешку над человеческим горем. «Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — спросил он.

Бизнесмен также заверил, что не заказывал данный номер, так как «не принимал участия и не принимаю в создании контента „Квартала 95“».

Как сообщала «Фраза», в последнем выступлении студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и хор им. Веревки исполнили измененную версию песни «Горіла хата, палала», в которой посмеялись над недавно сожженным домом Валерии Гонтаревой.

По словам гендиректора и художественного руководителя хора Зиновия Коринца, за это выступление коллектив получил 30 тысяч гривен.