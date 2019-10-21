Одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев умудрился попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Как выяснили журналисты «Фразы», удалось это ему благодаря удивительной болтливости.

Как сообщает Книга, прислужник путинского режима побил рекорд японца Монта Мино по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

Выяснилось, что 18 по 24 марта этого года Владимир Соловьев был на экранах телевизоров бедных россиян, чьи мозги он компостировал, 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Происходило это в эфире телеканала «Россия».

Как писала «Фраза», Жириновский заявил, что Зеленского свергнут «через год-два».