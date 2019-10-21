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Греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ

Греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ

Греческий богослов Василий Эвстафиу написал открытое письмо Предстоятелю Элладской Православной Церкви Архиепископу Иерониму. Как выяснили журналисты «Фразы», он осудил признание ПЦУ.

Текст письма опубликован на греческом информационном ресурсе «Ромфея».

«Мы с грустью наблюдали за тем, что происходило на внеочередном заседании Архиерейского собора в связи с украинским церковным вопросом, который беспокоит христоименитую полноту, начиная с 12 октября и вплоть до 19 октября. [...] 19 октября Вы приняли участие в Божественной литургии вместе с Вселенским Патриархом в Салониках, где помянули митрополита Епифания в качестве Предстоятеля Автокефальной Церкви Украины, которая получила такой статус в результате подписания Томоса 5 января.

До настоящего времени Епифания не поминал ни один Предстоятель: ни те, кто находятся в диптихах раньше Вас, ни тем более те, кто за Вами следуют. Это поминание стало следствием того, что Вам предоставили право „заниматься в дальнейшем украинским вопросом“, в ответ на Ваше предложение признать украинскую автокефалию, которое Вы озвучили в завершение своего доклада на Архиерейском соборе», — написал богослов.
Он отметил, что на Соборе Элладской Церкви не проводилось голосование по вопросу признания ПЦУ.
«О том, что Вам предоставляется такое право, было указано в коммюнике Архиерейского собора как о решении Собора, несмотря на то, что не проводилось процедуры голосования, которая является необходимой для принятия любого официального решения, а тем более по вопросу такой величайшей значимости и всеправославного масштаба.
Коммюнике Собора приняло свою окончательную форму и было обнародовано уже после завершения заседания (после „Молитвами святых отец наших...“), и многие епископы даже не знали о „решении“, т. к. они уже ушли.

Все эти действия были антиканоническими и антисоборными. Кроме того, я направил свое исследование синодальным комиссиям, которым Вы поручили изучить данную проблему, но комиссия по межправославным и межхристианским отношениям не подготовила никакого доклада. То есть совершенно не была изучена проблема, возникающая в связи с отсутствием священства и апостольской преемственности у изверженных из сана и саморукоположенных, которым был дан Томос об автокефалии», — написал Василий Эвстафиу.

Он осудил действия Предстоятеля ЭПЦ.

«Также была совершенно проигнорирована УПЦ под омофором Митрополита Онуфрия, каноничность которой и по сей день признает всеправославное большинство. Эта Церковь подвергается жесточайшим гонениям во многих областях Украины со стороны паствы митрополита Епифания, которого Вы сегодня помянули на литургии. Вы не приняли во внимание и решение РПЦ которая, с намерением защитить паству УПЦ, предупредила Вас о прекращении церковного общения с Вами и последующем расширении и углублении раскола уже на всеправославном уровне», — отметил он.

Греческий богослов заявил о том, что он не может участвовать в церковных собраниях Элладской Церкви, и объяснил, почему.

«После всех этих печальных и болезненным для нашей Церкви и Её единства событий, по велению своей совести, как член Церкви, и просто как человек, я не вижу для себя никакой возможности участвовать в церковных собраниях вместе с Вами — ни в районе Вашей церковной юрисдикции в Афинах, ни в других местах, где бы Вы будете служить литургию или совершать архиерейское сослужение и поминать митрополита Епифания. И все это — до тех пор, пока украинский вопрос не будет вынесен на всеправославное обсуждение, после которого будут устранены все препятствия к общению Поместных Православных Церквей и восстановлено полное общение. Нарушению этого общения способствовали и Вы, по причине позиции, занимаемой Вами в настоящее время», — написал Василий Эвстафиу.

Богослов выразил протест против вышеупомянутых действий.

«Таким образом, я, как верное чадо Церкви, протестую из-за несправедливости по отношению к митрополиту Онуфрию и гонимой УПЦ под его омофором, что произошло в результате решения Священного Синода Вселенского Патриархата от 11 октября 2018 года, в чем соучаствовали и Вы лично Вашими последними действиями.

Заявляю о том, что если последует ухудшение ситуации, о предотвращении чего я молюсь от всего сердца (но, к сожалению, после поминания Епифания на сегодняшней литургии все идёт к тому), и если это ухудшение вызовет серьезные разногласия в греческом епископате, то я верно последую всем инициативам 10-ти почтенных иерархов, которые на Архиерейском Соборе 12 октября поддержали и выразили экклезиологическую истину, церковное право и соборный строй Православной Церкви», — подчеркнул он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что Элладская Церковь сильно зависит от Константинополя.

Тэги: общество, православие, новости православия

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