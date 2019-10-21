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В Киеве зафиксирован аномальный уровень загрязнения воздуха крайне опасным веществом

В Киеве зафиксирован аномальный уровень загрязнения воздуха крайне опасным веществом

В некоторых районах Киева по состоянию на утро понедельника, 21 октября, зафиксированы максимальные отметки загрязнения моноксидом углерода. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным первого в Украине экологического бота мониторинга экологической информации SaveEcoBot, максимальные отметки загрязнения достигли в центре столицы, а также на левом берегу.

В частности, в районе Майдана Незалежности датчики зафиксировали загрязнение на уровне 186 пунктов, на улицах Регенераторная и Урловская — 183−184 пункта. 169 пунктов также зафиксированы на проспекте Науки.

Отметим, что показатели до 100 пунктов считаются умеренным уровнем загрязнения воздуха, от 100 до 150 — вредным для чувствительных групп населения, таких как дети и люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Показатель выше 150 является вредным для всех жителей, а свыше 200 — крайне вредным загрязнением.

Как написал активист Евгений Сойкин на своей странице в Facebook, уровень загрязнения воздуха в Киеве угарным газом сравним с худшими районами планеты по этому показателю, такими как промышленные регионы Китая и Нью-Йоркская аломерация.

В подтверждение он приложил карты со специализированного сайта windy.com.

При этом он обратил внимание на неизвестность причин, из-за которых такое может происходить.

 

Между тем, как сообщает «Украинская правда», информацию о загрязнении воздухе уже прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «По поводу аномального CO2 — я так понимаю, вы о сообщениях в интернете — мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что по официальным нашим данным у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК — предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим», — заявил глава правительства на брифинге 21 октября, добавив, что на данный момент специалисты выясняют, «какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки на самом деле значат».

Как сообщает «Новое время», поскольку ситуация со смогом в Киеве возникает не впервые, многие столичные медики ранее неоднократно комментировали эту тему. Мы обобщили их главные рекомендации в такой ситуации:

— по возможности выезжать за город, подальше от трасс и районов концентрации вредных веществ;

— пить больше воды (два-три литра в сутки для взрослых);

— маски стоит использовать прежде всего людям с заболеваниями дыхательных путей, причем менять их каждые два часа;

— не открывать окна в дни максимального загрязнения (или можно завешивать их влажной тканью, которую менять время от времени);

— воздержаться от употребления алкоголя, газированных напитков, сигарет;

— рекомендовано легкое и богатое витаминами питание, предпочтительно овощи и фрукты.

Как сообщала «Фраза», ранее в этом году опасные концентрации вредных веществ были зафиксированы в Киеве в апреле и в июне.

Напомним, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в ближайшие 45 лет из-за загрязнения воздуха более 200 млн людей умрут преждевременно.

По данным ученых, загрязненный воздух может стать причиной диабета и онкологией полости рта.

Тэги: Киев, воздух, экология, загрязнение, новости Украины

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