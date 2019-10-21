Историки представили вопрос Геноцида армян на масштабном научном мероприятии в Киеве

17-18 октября на базе Киевского университета имени Бориса Гринченко прошел VI Конгресс молодых исследователей религии «Религия в современной культуре», который ежегодно проводит Украинская ОО «Мастерская академического религиоведения» (МАР). Как сообщает AnalitikaUA.net, в рамках Конгресса состоялась дискуссия «Геноциды и религии: уроки для Украины», где вопрос Геноцида армян был представлен в докладах главы комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давида Давтяна и историка Ваге Петросяна.

В рамках Конгресса работали секции «Сакральная топография, религиозный туризм, паломничество и миграция», «Гендерная идентичность и религиозная культура», «Религия, медиа и свобода» и «Религиозная составляющая современной литературы, изобразительного искусства, кинематографа и музыки». Уже традиционно в рамках Конгресса работали круглые столы, проводились презентации научных изданий по религиоведческой проблематике.

Как отметил историк Давид Давтян в комментарии изданию, он считает важным проведение столь масштабных научных мероприятий, в которых принимают участие известные ученые.

В этом году, впервые в рамках Конгресса, состоялась дискуссия «Геноциды и религии: уроки для Украины». Экспертами на этой дискуссии выступили: Давид Давтян — глава комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины, кандидат исторических наук; Татьяна Евсеева — старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, кандидат исторических наук; Вячеслав Лихачев — историк, Ассоциация еврейских общественных организаций и общин Украины (Ваад Украины); Александр Беликов — доцент Межрегиональной академии управления персоналом, кандидат исторических наук; Гульнара Бекирова — сотрудница телеканала ATR, член Украинского ПЕН-клуба, кандидат политических наук.

Как подчеркнул в комментарии глава Мастерской академического религиоведения Руслан Халиков, в трагическом опыте ХХ века народы, ставшие жертвами террора и геноцида, часто обращались к религии. «Цель нашей дискуссии — понять, как религия помогала, и помогала ли людям справиться с трагедией. Геноцид армян служит образцом того, как церковь помогала людям непосредственно во время гонений, и как со временем заботилась о памяти погибших, проведя, в том числе, канонизацию их в чине мучеников».

Согласно информации организаторов, в этом году партнером мероприятия стал Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».

Как известно, вопрос Геноцида армян всегда занимает в особое место в научных инициативах Союза армян Украины, регулярно проводятся тематические мероприятия с участием ученых, общественных и политических деятелей.

Напомним, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, с 2015-го года в разных регионах страны было открыто более 20 мемориальных хачкаров.