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В РПЦ считают, что Элладская Церковь сильно зависит от Константинополя

В РПЦ считают, что Элладская Церковь сильно зависит от Константинополя

Элладская Православная Церковь не является полностью автокефальной, сильно зависит от Константинопольского патриархата, а половина епископата Элладской Церкви позиционирует себя как епископат Константинопольского патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Об этом он сказал в эфире передачи «Церковь и мир», сообщают «РИА Новости».

«Элладская Православная Церковь не является полностью автокефальной, как например РПЦ, потому что у нее очень сильная зависимость от Константинопольского патриарха», — сказал митрополит Иларион.

Владыка Иларион напомнил о причинах, из-за которых Элладская Церковь попала в такое положение. Христианство в Греции существует с I века, но на протяжении многих веков Греция находилась под властью турок и «в XIX веке Греция освободилась от турецкого ига».

«После этого власти Греции провозгласили Греческую Церковь автокефальной, то есть самостоятельной, поскольку Константинопольский патриарх находился на территории Османской империи и воспринимался как союзник турецкого султана», — пояснил иерарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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