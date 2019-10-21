Сборную Украины поспешили записать в аутсайдеры Евро-2020

Сборную Украины почему-то записали в аутсайдеры грядущего чемпионата Европы по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», свой предварительный прогноз на Евро-2020 дали букмекеры.

Так, эксперты из авторитетной британской конторы William Hill считают, что у украинцев нет шансов на турнире. Не впечатлила их даже уверенная игра наших ребята в отборе и недавняя победа над действующими чемпионами континента португальцами.

Победа сборной Украины на Евро-2020 котируется всего как 101 к 1.

Отметим, что шансы россиян оцениваются тоже невысоко – 67 к 1.

Среди явных фаворитов – Франция (4,5 к 1), Англия (5,5 к 1), Бельгия (7,5 к 1) и Испания (8 к 1).

На Португалию ставят как 15 к 1.

Ранее «Фраза» анализировала прорыв сборной Украины Андрея Шевченко.