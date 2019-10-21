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В России придумали новый «статус» для украинцев

В России придумали новый «статус» для украинцев

В Кремле официально назвали украинцев и белорусов «носителями русского языка». Как выяснили журналисты «Фразы», это сделало российское правительство.

В сообщении Кабинета министров говорится, что был одобрен соответствующий закон «О внесении изменений в статью 33.1 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке».

Документ говорит о возможности «получения статуса носителя русского языка без собеседования при подаче соответствующего заявления» в МВД.

Поясняется, что данный «статус» предоставляет право получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, без разрешения на временное проживание. Это является обязательным условием для получения российского гражданства.

Как писала «Фраза», СМИ нашли у президента непризнанного Приднестровья украинский паспорт.

Тэги: Россия, мир, русский язык, гражданство

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